Sakaryaspor-Bandırmaspor Maçı: Kutlu Ümitli

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularının bir şeyleri değiştirmek için gösterdiği çabanın kendilerini gelecek adına ümitlendirdiğini söyledi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da maçı kazanmak istediğini dile getirdi.

Oyuna iyi başladıklarını ve iki net pozisyonu değerlendiremediklerini belirten Kutlu, "Ligde her puan çok önemli. Beraberliğe isyan eden bir takım vardı. Oyuncuların bir şeyleri değiştirmek için çabaları, istekleri, arzuları bizi gelecek adına ümitlendiriyor." dedi.

Kazanmayı hak ettiklerini anlatan Kutlu, hakemin maçı çok kötü yönetmediğini ama kritik kararlarının olduğunu kaydetti.

Hakan Kutlu, şöyle konuştu:

"Fiziksel açıdan oynamak istediğimiz seviyeye gelip biraz daha eklentiler yaptığımızda Sakaryaspor'un bu seneyi sorunsuz geçeceğini düşünüyorum. Göstermiş oldukları birliktelik önemliydi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada bir şeyleri değiştirmek isteyen takım istiyordum, bunu gördüm. Sonuç tabii ki önemli ama bu tip maçlarda artık sonuca bakmadan takımın reaksiyonuna bakmak gerekiyor. İyi reaksiyon verdik. Puan da kötü değil ama kazanmamız gerekiyordu."

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, iki takımın da maçta fazla gol pozisyonuna giremediğini söyledi.

Maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Gürsel, "Yediğimiz golden sonra sistemi değiştirdik. Son dakikada da olsa pozisyona girdik. Kazanmak için gelmiştik, 3 puanı istilyorduk. Son haftalarda iyi de oynasak da geriye düşüp çeviremediğimiz maçlar vardı. Tek sevindirici tarafı geriye düşüp maçı beraberliğe getirecek puanı almamız." ifadesini kullandı.

Gürsel, oyun ve puan anlamında play-off potasını yakalamak istediklerini sözlerine ekledi.