Sakin kentte 'pandemi' sessizliği - Son Dakika

Sakin kentte 'pandemi' sessizliği

17.01.2021 15:48
Sakin kentte 'pandemi' sessizliği, System.String[]

Sakin kentte 'pandemi' sessizliği Yaz aylarında özellikle hafta sonları iğne atsan yere düşmeyen 'sakin kent' unvanlı Akyaka, pandemi nedeniyle sessizliğe büründü Türkiye'nin 17 'sakin kent'inden birisi olan Ula'nın Gökova Körfezi doğusundaki Akyaka, pandemi sürecinde sessizliğe büründü.

Sakin kentte 'pandemi' sessizliği

Yaz aylarında özellikle hafta sonları iğne atsan yere düşmeyen 'sakin kent' unvanlı Akyaka, pandemi nedeniyle sessizliğe büründü

MUĞLA - Türkiye'nin 17 'sakin kent'inden birisi olan Ula'nın Gökova Körfezi doğusundaki Akyaka, pandemi sürecinde sessizliğe büründü. Kış aylarında stresten uzak ve doğa ile iç içe yaşamın en önemli noktalarından birisi haline gelen Akyaka, huzur ve sakinlik arayanların uğrak noktası haline geldi.

Mavi yolculuğu ile ünlü Gökova Körfezi'nin doğusunda yer alan Ula'nın Akyaka Mahallesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nden 2011 yılında "sakin şehir" unvanını aldı. Yemyeşil ormanları, buz gibi Azmak Nehri, renk renk begonvillerle süslenen cumbalı evleri ile geçmişten gelen kültürün halen yaşatıldığı Akyaka, turizm ve balıkçı kenti olmanın yanında geçmişten gelen kültürün yaşatıldığı Muğla'nın ender yerleşim yerlerinden birisi. Belediye Meclis kararı ile belirlenen tek yerleşim birimi olan Akyaka'nın kapı ve pencereleri ile çatı örtmesi standart ahşap, çatı kiremitleri geleneksel sarı ve oluklu kiremit kullanılıyor. Belirlenenlerin dışında malzeme kullanımı ise yasak.

3 bin nüfuslu Akyaka, yaz aylarında özellikle hafta sonları ve bayram tatillerinde nüfusunun 25 katı misafiri ağırlıyor. 300 metre sahil şeridi bulunan Akyaka plajı, deniz suyunun temizliği ve güvenliğin simgesi olarak gösterilen Mavi Bayraklı bir plaj. Yıllardır sahilinde Mavi Bayrak dalgalanan Akyaka plajı, plajın hemen yanında yer alan Ula Belediyesi işletmesindeki okaliptüs ağaçlarının gölgesindeki ağaç evler, MUÇEV işletmesindeki çam ağaçları içindeki bungalov evler ile sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

Azmak'ta tekne turu ilgi odağı

Ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülen Azmak Nehri, düzenlenen tekne turları ile biyolojik çeşitliğin en iyi gözlemlenebildiği yerlerden birisi. Koruma altında olması nedeniyle kara ve nehirde avlanmanın yasak olduğu Azmak Nehri'nde çok sayıda kuş türü bulunuyor. Ayrıca Akdeniz foku ve su samuru gibi deniz faunasının önemli üyeleri de Azmak içinde zaman zaman kendini gösteriyor.

Turizmde önemli bir yere sahip Akyaka Mahallesi sakinleri, geçimlerini turizm ve balıkçılık yanında yöresel ürünlerden elde ediyor. Deli Mehmet poyrazı ile yetişen sarı ve yağlı susam, Japonların geleneksel yemeği suşi için başta Japonya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine satılıyor. Kekik, adaçayı, Muğla Ttrhanası ve bitkisel ürünlerin yer aldığı küçük ahşap stantlar da yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da beldeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Türkiye, Akyaka, Gökova, Muğla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakin kentte 'pandemi' sessizliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu         
15:40
Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi         
15:34
Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek         
14:54
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı         
13:30
Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 kişi öldü Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 kişi öldü         
13:12
Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu         
12:58
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı         
10:46
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 15:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakin kentte 'pandemi' sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei