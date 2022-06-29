Salatalık seralarını hortum vurdu - Son Dakika
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Salatalık seralarını hortum vurdu

29.06.2022 10:47

Salatalık seralarını hortum vurdu Yakacık Köyü Muhtarı ve aynı zamanda salatalık üretici olan Hüseyin Yıldırım;

Salatalık seralarını hortum vurdu

Yakacık Köyü Muhtarı ve aynı zamanda salatalık üretici olan Hüseyin Yıldırım;

"Salatalık topluyorduk seranın içinde toz dumana karıştı, acayip bir hortum geldi"

BİLECİK - Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralar oluşan hortumdan ikinci kez zarar gördü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6 dönüm sera bulunan Marmara'nın küçük Antalya'sı diye tabir edilen

Marmara'nın küçük Antalya'sı diye tabir edilen Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki Yakacık Köyü'nde oluşan hortum seralara büyük zarar verdi. 6 bin dönüm seranın bulunduğu bölgede oluşan hortum seraların örtüleri parçalarken, sırık diye tabir edilen demirler de koptu. Sırıklara bağlı olan ipler koparken, çoğu salatalık fidesi de hasar gördü.

"Salatalık topluyorduk seranın içinde toz dumana karıştı, acayip bir hortum geldi"

Yakacık Köyü Muhtarı ve aynı zamanda salatalık üretici olan Hüseyin Yıldırım, bu günlerde çiftçilerin bir de hortumla uğraştığını anlatarak, "Salatalık topluyorduk seranın içinde toz dumana karıştı, acayip bir hortum geldi. Demirleri, serayı, benim buraları, yan tarafları aldı. Arkadaşların domates seralarını aldı. Epey bir zayiat yaptı. Biz seradan kaçtık gittik artık. 10 dönüm civarı seralarda zarar var. Bir naylonun 120 lira metresi, yani benim bu serada 20 bin lira zarar var" dedi.

YORUMLAR
500
50 bin tona yakın salatalık rekoltesi bekleniyor 50 bin tona yakın salatalık rekoltesi bekleniyor
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salatalık seralarını hortum vurdu - Son Dakika

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