Salihli\'de Sahte Rakı ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 litre sahte rakı, 620 adet içime hazır makaron ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içkiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir şahsın ikametinde sahte rakı üretimi yaparak ticaretini gerçekleştirdiği yönünde bilgiye ulaştı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, A.C. (61) isimli şüpheliye ait adreste yaptıkları aramada 25 litre sahte rakı, 620 adet içime hazır makaron ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA