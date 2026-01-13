Şalpazarı\'nda Heyelan: Yol Kapatıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde heyelan meydana geldi.
Şalpazarı-Beşikdüzü yolunda, sağanak ve karın ardından heyelan oluştu.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yamaçtan sürüklenen kaya parçaları ve toprak birikintisi nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
