Samsun-Ankara Yolu Kapandı

Samsun'un Havza ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucunda araçlardan dökülen malzemeler nedeniyle Samsun- Ankara kara yolu trafiğe kapandı.
İlçenin Bekdiğin Mahallesi'nde Samsun-Ankara kara yolu üzerinde Serhat Işık idaresindeki 06 EZA 673 plakalı tır, aynı yönde seyreden Özcan Yaşar yönetimindeki 08 AAJ 292 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada kamyonda bulunan malzemelerin yola dağılması nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu geçici olarak trafiğe kapandı.
Dökülen malzemeler jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kara yolundan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.
Kapanan kara yolu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
