Samsun'da Dolmuş Sürücüsüne Silahlı Saldırı
Samsun'da Dolmuş Sürücüsüne Silahlı Saldırı

Samsun'da Dolmuş Sürücüsüne Silahlı Saldırı
07.12.2025 15:32
Samsun'da dolmuş sürücüsü silahlı saldırıya uğradı, saldırgan aynı hatta çalışan sürücü çıktı.

Samsun'da dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğrayan sürücüye ateş eden kişi dolmuş sürücüsü çıktı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Dereler Mahallesi Dereler Mezarlığı'nın alt kısmında dün meydana geldi. Dolmuş minibüs şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu. Gözaltına alınan silahlı saldırganın aynı hatta çalışan dolmuş şoförü çıktı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Erkan A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da Dolmuş Sürücüsüne Silahlı Saldırı - Son Dakika

