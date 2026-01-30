Samsun\'da Sentetik İlaç Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.E. (20) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN