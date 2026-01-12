Samsun'da Sokak Köpeğine Şal Yardımı - Son Dakika
Samsun'da Sokak Köpeğine Şal Yardımı

Samsun\'da Sokak Köpeğine Şal Yardımı
12.01.2026 16:43
Samsun'da bir esnaf, dondurucu soğukta titreyen sokak köpeğine şal sararak yardımcı oldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar dondurucu soğukta titreyen sokak köpeğine kendi şalını sararak, soğuktan korudu.

Hava sıcaklıklarının 12 derece birden düştüğü Samsun'da yüksek kesimlerde kar, sahil ve alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yağış etkili oldu. Soğuk havadan sadece vatandaşlar değil, sokak canlıları da olumsuz etkilendi.

İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı yakınında bir dükkanın önünde titreyen köpeğe ise şefkat eli esnaftan uzandı. Civarda dükkanı bulunan bir esnaf, kendi şalını soğuktan titreyen köpeğe sararak üşümesini engelledi. Esnafın bu duyarlı hareketi, gören vatandaşlar tarafından da takdir topladı. - SAMSUN

