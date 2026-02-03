Samsun\'da Sosyal Medyada Silah Gösteren 6 Kişi Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sosyal medya üzerinden meskün mahallede silahla ateş ettikleri görüntüleri paylaşan 6 kişi, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu silahlarıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 6 şahsın sosyal medyada yaptıkları paylaşımda silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye attığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatlı tüfek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN