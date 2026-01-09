Samsun'da Yeni Yollar Açılıyor - Son Dakika
Ekonomi

Samsun'da Yeni Yollar Açılıyor

Samsun\'da Yeni Yollar Açılıyor
09.01.2026 12:22
Bakan Uraloğlu, Samsun'da Yeşilkent Kavşağı'nın açılışını yapacak ve Batı Çevre Yolu'nun temelini atacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Samsun'da Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirecek, Batı Çevre Yolu'nun temelini atacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Uraloğlu'nun Samsun programı kapsamında Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını gerçekleştireceği, ardından Batı Çevre Yolu'nun temelini atacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nu Karadeniz'in en önemli ticaret ve lojistik kapılarından Samsun'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirdiklerini belirtti.

Projenin 16,3 kilometre uzunluğunda 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edileceğini anlatan Uraloğlu, yol kapsamında toplam 1757 metre uzunluğunda 2 çift tüplü tünel, 3 viyadük ve 6 köprülü kavşağın yer alacağı bilgisini paylaştı.

Samsun Batı Çevre Yolu'nun Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul'a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Şehrin özellikle batı aksındaki trafiği düzenleyerek hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de bölgesel lojistik akışını daha hızlı ve kesintisiz hale getirecek. Ayrıca organize sanayi bölgeleri, limanlar ve Karadeniz Sahil Yolu ile entegrasyonun güçlenmesiyle bölgesel ticarete ve turizme katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

40 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek

Batı Çevre Yolu'nun hayata geçirilmesiyle 29,6 kilometre katedilerek 40 dakikada geçilen mevcut yolun yerine 16,3 kilometrelik çevre yolu ile 10 dakikada geçilen yeni bir güzergahın teşkil edileceğine dikkati çeken Uraloğlu, böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edileceğini, karbon emisyonunun da 20 bin 472 ton azalacağını belirtti.

Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı hizmete açılacak

Bakan Uraloğlu, açılışı yapılacak Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Şehrin hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan ulaşım ihtiyacını karşılayacak kara yolu yatırımları kapsamında Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı'nı hayata geçirdik. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunan Yeşilkent Kavşağı, aynı zamanda Samsun'un merkez ilçeleri Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında bulunması bakımından her gün ortalama 50 bine yaklaşan araç trafiğine hizmet veriyor. Proje ile mevcut kavşağı, yapılan ilave imalatlar ve bağlantılarla yeniden düzenledik.

Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı, kavşak kolları ile toplam 9 kilometre uzunluğunda. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı proje bünyesinde toplam 172 metre uzunluğunda 2 altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü, 29 metrelik üstgeçit köprüsü inşa ettik. Projemiz ile zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 2 bin 700 ton azaltılacak."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Yeni Yollar Açılıyor - Son Dakika

Samsun'da Yeni Yollar Açılıyor
