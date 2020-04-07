Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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7 saat önce

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, hükümet konağı bahçesinde bulunan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

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Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, hükümet konağı bahçesinde bulunan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin de geçici süreyle kapanması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığına işaret etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ilçede bulunan kamu kurumlarına bahçelerine mama bırakılması konusunda talimat veren Sezik, "Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik hayatın olağan koşullarının değişmesi sebebiyle sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu konuda Ladikli hemşerilerimize de önemli görevler düşüyor. Kendilerinden kapılarının önüne mama ve su bırakmalarını rica ediyorum." dedi.

Ladik'te koronavirüs ile mücadele

Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü temizlik işleri ekiplerince yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırılarak devam ediyor.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AA muhabirine, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınını zarar görmeden atlatabilme çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Halkın sağlığı için ilçenin tüm kesimlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Özel, "Zabıta Müdürlüğü temizlik işleri ekiplerimiz ilçemizdeki iş yerleri, marketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak kullanım alanlarına ilaçlama yaparken, yol, cadde ve sokaklarımız da sabunlu ve ilaçlı su ile yıkanıyor. Ayrıca eğitimli personelimiz tarafından vatandaşlara koronavirüs salgını, korunma ve belirtileri konusunda bilgi veriliyor. Salgını aldığımız ve alacağımız önlemlerle devletimiz tarafından belirlenen kurallara uyarak atlatacağız." diye konuştu.

Ladik'te yardım kampanyalarına destek

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım kampanyalarına ilgi gösterildiğini bildirdi.

Sezik, Ladik Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneğinden (LAYSİAD) ihtiyaç sahiplerine yardım geldiğini söyledi.

Nakit harici de olsa yapılan her türlü desteğin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı imkanın önemine dikkati çeken Sezik, LAYSİAD'ın 150 gıda kolisi yardımında bulunduğunu belirtti.

Kolilerin koronavirüs salgını nedeniyle önlem olarak iş yerlerini kapatan esnaftan başlamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında isimleri bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını anlatan Sezik, desteklerinden dolayı LAYSİAD'a teşekkür etti.

Sezik, vatandaşlardan da imkanları dahilinde destek beklediklerini kaydetti.

Alaçam Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Alaçam Belediyesi tarafından, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere yardımı kolisi hazırlandı.

Belediye Başkanı İlyas Acar, yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda kalan, maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Gıda kolilerinin içinde bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunduğunu vurgulayan Acar, "Yardım kolilerinin dağıtımını muhtarlarımız ve Belediye personelinin desteğiyle sağlıyoruz. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günlerin de üstesinden birlik beraberlik içinde geleceğiz. Hep beraber bu tehlikeyi atlatacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarıdır." dedi.

Havza'da pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtıldı

Havza Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle 5 pazar yerinde koronavirüs ile mücadele kapsamında ücretsiz eldiven ve maske dağıtıldı.

İlçede ekipler, kontrol noktalarında vatandaşların tek tek ateşini ölçüyor.

Zabıta ekipleri de sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Pazarda satışı yasak olan ve hazar yeri dışına kurulan tezgahlar da kaldırıldı.

Paza yerlerinde ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp konteynerlerinin sayıları artırıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, pazar yerlerini denetleyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulmasından dolayı memnun olduğunu belirten Özdemir, "Kurallara riayet edilen bir örnek pazar oldu. Halkımız, alınan tedbir kararlarına bu şekilde uyduğu sürece bu illetten en kısa sürede kurtulacağımıza eminim." dedi.

Özdemir, pazar esnafına destek olmak amacıyla işgaliye ücreti alınmadığını vurgulayarak, çalışmalarında kendilerine destek olan Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Koronavirüs, Hükümet, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:10 Kaynak: AA

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