Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanlığınca tirit programı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda ilçe merkezi ver kırsal mahallelerde yapılan ve yapılması planlar çalışmalar hakkında görüş ve istişarede bulunuldu.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, burada yaptığı konuşmada, muhtarların devletin uzanan eli, gören gözü, işiten kulağı olduğunu söyledi.

Özellikle kırsaldaki mahalle muhtarlarının birçok hizmeti de takip etmek durumunda olduklarını belirten Saygılı, "Dünyada belki en çok sosyal yardım yapan, en çok şemsiyesi geniş sosyal güvenlik kurumuna sahip olan ülkeyiz. İhtiyaçları bir an önce bize iletirseniz sorunların giderilmesi noktasında elimizdeki imkanları seferber ederiz. İnsanımızı sosyal yardımlardan yararlandırırken gerçekten çalışamaz durumda, gerçekten muhtaç durumda olduğunu bilerek yardım edelim." dedi. ???????

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da tiridin Asarcık, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinin yöresel yemeklerinden olduğunu dile getirerek, Kavak Belediyesi olarak gerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan ise protokol üyeleri ile muhtarlar arasındaki sosyal ilişkiyi sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Müftüsü Yakup Belen, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ile muhtarlar katıldı.

???????- Kavak'ta Okul Müdürleri Toplantısı yapıldı

Kavak ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük başkanlığında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya milli eğitim şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Büyük, okul müdürlerinin devam eden eğitim öğretim yılı ile ilgili sorun, istek ve önerilerini dinledi.

Eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı şekilde geçmesi için okul müdürlerinin özverili şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Büyük, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Ladik'te Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması yapılacak

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Türk Okçuluğu Puta Yarışması düzenleneceği bildirildi.

Ladik Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Dinçer Sancı, yarışmanın 20 Ocak Perşembe günü 13.30 - 15.30 saatleri arasında İbrahim Karabacak Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Yarışmaya 6-9 ile 10-13 yaş grubu öğrencilerin katılacağını anlatan Sancı, "Amacımız Türk okçuluğunu gençlere aşılamak. Kadim tarihimizde de var olan Türk sporlarından okçuluğunu gençlerimize aşılamak ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak istiyoruz." dedi.