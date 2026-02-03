Samsun OSB'de Sanayi Gelişmeleri - Son Dakika
Samsun OSB'de Sanayi Gelişmeleri

03.02.2026 20:18
Samsun Merkez OSB toplantısında sanayi koridoru ve teknopark projeleri ele alındı.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Master Planı'nın ilk fazında yer alan Samsun– Mersin Sanayi Koridoru ile uyumlu yürütülen çalışmalar başta olmak üzere, bölgesel teknopark, kreş ve üniversite-sanayi iş birlikleri ele alındı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Master Planı'nın ilk fazında yer alan Samsun–Mersin Sanayi Koridoru çalışmalarıyla uyumlu şekilde yürütülen Samsun Merkezli Bölgesel Teknopark Projesi oldu. Proje kapsamında mevzuat, yönetim yapısı, ortak kurum ve kuruluşlar, finansal kaynaklar ile Merkez OSB'ye ait taşınmaz ve binaların bölgesel teknoparka tahsisi konuları ele alındı. Ayrıca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile birlikte teknoparkın kurulması ve kurucu şirketin oluşturulmasına ilişkin süreçler görüşülerek, bu çalışmalar için OSB Bölge Müdürü'nün yetkilendirilmesine karar verildi. Halihazırda yürütülen çalışmalar hakkında OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Yönetim Kurulu'na bilgilendirmede bulundu.

Gündemdeki projeler

Toplantıda ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu ile Merkez OSB arasında yürütülmesi planlanan projeler gündeme geldi. Yük taşıma robotu, güneş paneli otomatik temizleme ve taşıma sistemi, üç fazlı asenkron motorlara yönelik PLC ve RF kumandalı yıldız-üçgen yol verme sistemi, endüstriyel atıkların ileri biyolojik yöntemlerle arıtılması ile otonom mini dron tasarımı ve uygulamalı eğitim projeleri hakkında OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Gökhan Demir tarafından Yönetim Kurulu'na bilgi verildi.

Toplantı, Samsun Merkez OSB'de sanayi, teknoloji ve eğitim alanlarında yürütülen çalışmaların daha da güçlendirilmesi hedefiyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

