Samsun'un Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarladan satılıyor - Son Dakika
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Samsun'un Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarladan satılıyor

10.09.2022 11:09
Samsun'un Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarladan satılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen Nebiyan fasulyesi, hasat öncesinden verilen siparişlerle pazara inmeden tarladan alıcısına gönderiliyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen Nebiyan fasulyesi, hasat öncesinden verilen siparişlerle pazara inmeden tarladan alıcısına gönderiliyor.

19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı eteklerinde üretilen fasulye, yetiştiği bölgeden dolayı kendine has lezzetiyle tercih görüyor. Sınırlı alanda üretilen Nebiyan fasulyesi için tüketiciler, hasat öncesinde üreticilerle temasa geçerek sipariş veriyor.

Aydınpınar Mahallesi'nde 10 yıldır fasulye üretimi yapan Şafak Ayvaz, AA muhabirine, Nebiyan fasulyesinin pazar sorunu bulunmadığını, daha ekim yapmadan sipariş aldıklarını söyledi.

Nebiyan fasulyesinin erken piştiği, tamamen organik olduğu ve dağılmadığı için tercih edildiğini belirten Ayvaz, "Kimyasal hiçbir madde kullanmıyoruz. Bu sebepten çok lezzetli fasulye elde ediyoruz. Diğer fasulyelere oranla fiyatı biraz daha pahalı. Bu yıl kilogramı 30 liradan satılıyor. Çünkü az üretiliyor." dedi.

Bu yıl 10 dönüm alanda ekim yaptığını belirten Ayvaz, Nebiyan fasulyesinin lezzet özelliklerinin ancak yaklaşık 150 dönümlük alanda yapılan ekimlerden elde edilebildiğine işaret etti.

"20 dakikada pişiyor"

Ürettikleri fasulyeyi tarladan sattıklarını vurgulayan Ayvaz, "Tüketici gelip fasulyeyi kendisi alıyor, pazara pek inmiyor bizim fasulyemiz. Sipariş usulü satıyoruz. Dikmeden siparişi alıyoruz. Önceki senelerde alanlar, lezzetini, tadını, kalitesini bilenler, sonraki senenin siparişini çok önceden veriyor veya gelip buradan alıyor. Tarladan kendisi toplayan müşterimiz bile var." diye konuştu.

Ayvaz, bu sene 5-6 ton civarında fasulye üreteceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fasulyeyi daha üretmeden satmış bulunuyoruz. Her alan memnun kalıyor. Diğer fasulyeler 1 saatte pişiyorsa, bizim fasulyemiz en fazla 20 dakikada pişiyor. Bu kadar lezzetli olmasının nedeni havamız, suyumuz ve toprağımız olabilir. Buradan tohum alıp kendi bölgelerinden ekenler, aynı kalite ve lezzeti bulamadıklarını söylüyor. Son birkaç yıldır İstanbul, Bursa ve Ankara'dan arayarak fasulye isteyenler de var. Onlara da otobüslerle gönderiyoruz."

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Nebiyan Dağı çevresindeki belirli bölgede yetiştirilen fasulyenin Anzer balı gibi sadece o yöreye has özellikler taşıdığına dikkati çekerek, "Bir dönüm tarladan ortalama 400 kilogram fasulye çıkıyor. Bu yıl 60-70 ton civarında Nebiyan fasulyesi elde edilecek." diye konuştu.

Aydınpınar Mahallesi'ne gelerek Nebiyan fasulyesi alan Mustafa Türkmen ise lezzeti ve erken pişmesi nedeniyle her yıl bu fasulyeden aldığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarladan satılıyor - Son Dakika

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