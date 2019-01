Samsung Akıllı Yaşamın Geleceğini Ces 2019'da Gösterdi, İşte Yenilikler

Tüketici elektroniğin kalbi şu sıralarda CES 2019 Fuarında atıyor. Bir biri ardına yenilikçi ürünler tanıtılmaya devam ediyor. CES 2019'da Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti ve 5G'deki gelişmelerin yanı sıra yeni nesil ürün ve teknolojilerini öne çıkaran Samsung, akıllı bir dünyada nasıl yaşayacağını gösterdi.



Samsung Electronics, CES 2019 fuarında, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti ve 5G teknolojilerine yaptığı yatırımların, Akıllı Yaşam vizyonunun temelini nasıl oluşturduğunu gösterdi. Samsung ayrıca, yaşı ilerlemiş kişilerin sağlık rutinlerini kendi başlarına tamamlamasına yardımcı olmak gibi günlük faaliyetlerde kullanılabilecek yapay zeka destekli robot platformlarını da beğeniye sundu.



"2019, Samsung Electronics'in 50. yılı olacak. Bu son 50 yılda dünyanın her yerindeki tüketicilere anlamlı yenilikler sunmaya kendimizi adadık." diyen Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Bölümü Başkanı ve CEO'su HS Kim, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019'da çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Sektörde lider olmanın avantajıyla Akıllı Yaşam vizyonumuzu gerçekleştireceğiz."



Nesnelerin İnterneti, 5G ve Yapay Zeka ile Nesnelerin Zekasını Hızlandırmak





Samsung'un Akıllı Yaşam felsefesinin itici gücünü Nesnelerin Zekası kavramı oluşturuyor. Nesnelerin İnterneti, 5G ve Yapay Zeka teknolojilerinin cihazlarda birlikte çalışmasını temel alan bu kavram kusursuz deneyimler sunuyor. Samsung, Las Vegas'ta düzenlenen CES basın konferansında, bu temel teknolojiler üzerinde yaptığı çalışmaların ürün portföyünde ne gibi yeniliklere imkan sunduğunu anlattı.



SmartThings ekosistemi, SmartThings Cloud hizmeti ile birlikte büyük bir hızla büyüdü. Kayıtlı SmartThings kullanıcılarının sayısı yüzde 220 arttı ve yüklenen uygulama miktarı da yüzde 61 yükseldi. Ekosisteme dahil olan iş ortağı sayısı da yüzde 44 büyüdü. Bugün Amazon, Google, Bose, Sylvania ve Plume gibi önde gelen global markaların cihazlarıyla SmartThings deneyimi yaşanabiliyor.



Samsung, telekomünikasyon sektöründeki liderliğinden yararlanarak tüketicilere 5G bağlantısı sunmak için önemli adımlar attı. ETSI bünyesinde en fazla patent sahibi şirket olan Samsung, Kasım 2018 itibariyle 2000'den fazla önemli 5G patenti aldı. Ayrıca, 5G ekipmanları için FCC onayı alan ilk şirket de Samsung oldu. Şirket, ABD'deki önde gelen operatörler ve Güney Kore'deki üç mobil operatör ile birlikte ev ve mobil 5G ağlarının ticarileşmesine destek verdi. Bu alanda Avrupa ve Asya'da da çalışmalar sürüyor. Samsung ayrıca, 2019'un ilk yarısında piyasaya süreceği 5G akıllı telefon ile 5G'nin gücünü tüketicilere ulaştırmaya kararlı.



Samsung, yapay zekanın en çok günlük hayatı basitleştirmek için kullanıldığında yararlı olduğuna inanıyor. Şirket bu amaçla yedi adet Global Yapay Zeka Merkezi kurdu ve benzersiz teknolojileri ürün ve hizmetlerine uygulamaya başladı. Bu alandaki en iyi ve en parlak isimlerle birlikte çalışmayı amaçlayan şirket, Samsung NEXT ve Samsung Strateji ve İnovasyon Merkezi (SSIC) ile son beş yılda Yapay Zeka ile ilgili faaliyet gösteren 20'den fazla girişime yatırım yaptı.



Samsung'un Akıllı Platformu Bixby Büyüyor





Bixby ilk olarak Galaxy telefonları daha akıllı bir şekilde kullanmayı sağlayan bir hizmet olarak sunuldu. Bugün ise gelecekte daha fazla cihaza destek verecek, ölçeklenebilir ve açık bir Yapay Zeka platformuna dönüşüyor. Samsung, Bixby servisinin 2019 serisi QLED ve üst düzey TV'lere, buzdolapları, çamaşır makineleri ve klimalar gibi akıllı cihazlara, mobil ürünlere, hoparlörlere ve daha fazlasına ekleneceğini duyurdu. Bixby ayrıca yeni Digital Cockpit ve robot platformlarına da taşınıyor.



Uber, Ticketmaster ve diğerleri de hizmetlerini daha akıllı hale getirmek için Bixby'den yararlanıyor. Samsung bugün, iHeartRadio ile de yeni iş ortaklığını duyurdu. Google gibi iş ortaklarının da ekosisteme katılmasıyla Bixby büyümeye devam edecek.



Samsung ayrıca temel Yapay Zeka felsefesini duyurdu: Tarafsızlık, Sorumluluk ve Şeffaflık. Yapay Zeka teknolojisini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Samsung, oluşturduğu algoritmaların kapsayıcı olmasını sağlamaya ve kullanıcı bilgilerinin güvenliği ve gizliliğine en büyük önceliği vermeye kararlı. Tüketicilerin, verileriyle neler yapıldığını ve bunların nasıl işlediğini anlaması da kolaylaştırılacak.





Samsung'un 2019 Portföyüyle Üst Düzey Deneyim





Samsung ayrıca, günlük işleri kolay ve basit hale getiren, her kullanıcıya yalnızca Samsung'un yapabileceği şekilde daha kişisel ve eşsiz bir deneyim sunan bir dizi yeni ürün de tanıttı.



Eğlence:





Samsung bugüne kadarki en büyük modeli olan 98" QLED 8K modelini, 65", 75", 82" ve 85" modellerin yer aldığı 2019 serisine dahil etti. Quantum 8K işlemci yongasına sahip olan 2019 8K serisi, en iyi QLED görüntü kalitesini, tasarımı ve akıllı özellikleri daha önce hiç olmadığı kadar farklı boyutlarda 8K çözünürlükle sunuyor. Kullanıcılar içerikleri bir yayın servisinden, set üstü kutusundan veya HDMI, USB ya da mobil ekrandan yansıtma yoluyla izlerken, Samsung'a ait yapay zeka tabanlı teknoloji asıl çözünürlüğüne bakmaksızın tüm içerikleri tanıyıp net 8K kalitesine çıkarıyor. Bu Samsung'un şimdiye kadarki en akıllı ve güçlü televizyonu.



Samsung Akıllı TV'ler 2019'da içerik aramak için daha fazla yol ve bağlantılı cihazlarla öncesine göre daha fazla uyum sunacak. Kullanıcıların üye olduğu servisler, beğendiği içerikler ve TV izleme alışkanlıklarından yararlanan gelişmiş yapay zeka algoritmasına sahip Bütünleşik Rehber, izlemek isteyeceğiniz mükemmel programı bulmanızı kolaylaştıracak. Kullanıcılar ayrıca, yeni Bixby ve AI Remote ile yalnızca seslerini kullanarak en sevdikleri içerikleri daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde bulabilecek. Bunun yanı sıra Samsung TV'lerini Amazon Echo ve Google Home üzerinden kontrol edebilecekler.



Samsung Akıllı TV kullanıcılarına daha fazla eğlence seçeneği, değer ve açık platform işlevi sunmayı hedefleyen Samsung, bu amaçla ilkbahardan itibaren 2019 Samsung Akıllı TV modellerine iTunes Film ve TV Programları ile Apple AirPlay 2 desteği getireceğini duyurdu. 2018 Samsung Akıllı TV'ler ise aygıt yazılımı güncellemesiyle bu desteğe kavuşacak. Yeni bir iTunes Film ve TV Programı uygulaması, sektörde bir ilk olarak 100'den fazla ülkede yalnızca Samsung Akıllı TV'ler için çıkacak. Samsung Akıllı TV'ler dünya genelinde 190 ülkede AirPlay 2 desteği vermeye başlayacak.



Ev:





Family Hub 2019, öncesinden de kullanışlı ve akıllı hale geldi. Tamamen yeniden tasarlanan ekran deneyimiyle yeni Family Board, aile üyelerinin buzdolabının önünde yer alan yaratıcı alanda iletişim kurmasını ve anı paylaşmasını sağlıyor. CES 2019 İnovasyon Ödülü alan Family Hub 2019, yeni Bixby sayesinde kullanıcıların konuşarak karmaşık sorularına cevap almasını, fırını ayarlamasını, tarif aramasını ve hatta Uber çağırmasını sağlıyor. Bunlara ek olarak Bixby, daha zengin bir deneyim için ekranda bir dizi bilgi gösteriyor. Bu yeni özellikler otomatik güncelleme ile önceki Family Hub modellerinde de kullanılabilecek.



2019 CES İnovasyon Ödüllü bir diğer ürün olan çamaşır makinesi de "SuperSpeed" Süper Hızlı Yıkama özelliği sayesinde çamaşırı yalnızca 30 dakikada yıkayabiliyor. Bixby sayesinde kullanıcılar, en iyi yıkama programı için tavsiye alma, yıkama programının istenilen saatte bitmesini sağlama, yıkama bittiğinde otomatik olarak kurutma programına geçme veya çamaşır cihazlarını verimli bir şekilde yönetmek için kullanımı takip etme gibi akıllı özellikleri kontrol edebiliyor.



İş:





Samsung, tüketicilerin işlerini daha rahat halletmelerine yardımcı olmak için üretkenlik ve esnekliği bir araya getiren yenilikçi ürün serisini tanıttı. Yeniden tasarlanan Notebook 9 Pro, sık seyahat eden modern profesyonellerin gerçek yaratıcı potansiyeline erişmelerine yardımcı olmak için geliştirildi.



Notebook Odyssey oyuncu dizüstü bilgisayarı ise üst seviye; NVIDIA GeForce RTX 20 serisi GPU ile hem iş hem de oyuna hazır bir sistem sunuyor. Samsung Space Monitor, kullanıcıların etrafındakiler yerine ekrandakilere odaklanması için şık tasarım ve işlevsellikten yararlanıyor. Üründe alandan tasarruf sağlayan, tamamen entegre edilmiş stant masaya kenetleniyor ve öne arkaya eğilip kullanıcıların üretkenliğini artırmak için masada boş yer kalmasını sağlıyor. Samsung Space Monitor estetik görünümünün yanı sıra özellik bakımından zengin ve yüksek performanslı bir monitör. 27 inç boyutundaki model QHD çözünürlükle inanılmaz derecede ayrıntılı, keskin görüntüler veriyor. 32 inç model ise 4K UHD içerikler sunuyor.



Akıllı Sürüş:





Samsung, HARMAN ile birlikte geliştirdiği yeni sistem ile otomotiv teknolojisindeki yeniliklerini gösterdi. Digital Cockpit 2019; bağlanabilirlik, kişiselleştirme ve güvenliğe odaklanan gelişmiş bir akıllı sürüş deneyimi sunuyor.



Bixby akıllı sürüş deneyiminin eklenmesiyle sürücüler; uzun yola çıkmadan önce araçlarında ne kadar yakıt olduğunu uzaktan kontrol edebiliyor veya gün içinde arabaya binmeden sıcaklığı ayarlayabiliyor. Dahili kameralar kullanan yeni Digital Cockpit; belirli sürücü ve yolcuları tanıyarak araçtaki kişisel alanları buna göre ayarlıyor, görüntü tercihlerini, koltuk yüksekliğini ve aydınlatmayı düzenliyor, favori çalma listesini sıralıyor. Yolcular arka koltuklardaki kişisel ekranları kullanabiliyor ve araç içi Samsung DeX'e bağlanıp yolda çalışabiliyor. Digital Cockpit 2019, aynaların yerine geçen görüntü sistemi ve kamera temelli güvenlik çözümleriyle de güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.



Bunların tümü, Samsung'un mobil ağ çözümlerindeki uzmanlığını otomotiv teknolojileriyle birleştiren Cellular-V2X teknolojisi sayesinde mümkün oluyor. Samsung C-V2X ile arabalar, sürüş deneyimini daha güvenli ve keyifli hale getirecek bilgileri toplayıp analiz edebiliyor.



Cihaz Çözümleri:





Samsung, geleceğin yapay zeka teknolojilerini desteklemek için günümüzün yapay zeka altyapısının son teknolojiye ayak uydurabilecek şekilde gelişmesi gerektiğini vurguladı. Şirket bu amaçla geleceğin akıllı cihazlarını şekillendirecek kapsamlı bir çözüm portföyü sunmak için çalışıyor.



Samsung'un yeni duyurulan Exynos Auto serisinin de dahil olduğu mobil bellek ve yapay zeka özellikli işlemcileri; cihazlarda daha hızlı ve verimli işlem yapılmasını sağlayacak. Aynı zamanda, şirketin gelişmiş bellek çözümleri de geleceğin veri merkezleri ve kurumlarının daha karmaşık yapay zeka görevlerini tamamlamak için ihtiyaç duyacağı zorlu talepleri karşılayacak.



Yapay Zekanın Geleceği İçin Robot Platformları





Samsung; robot platformlarındaki Samsung Bot Care, Samsung Bot Air, Samsung Bot Retail ve Samsung GEMS gibi en yeni gelişmeleri tanıtarak geleceğin Akıllı Yaşamına bir bakış attı. Robot platformları arasından ilk kez tanıtılan Samsung Bot Care, tüketicilerin günlük sağlık rutinlerini yönetmesine yardımcı oluyor. Yapay Zeka ve robot teknolojilerindeki gelişmelerle şirket, topluma olumlu etki etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için en iyi kaynaklarını kullanıyor.

