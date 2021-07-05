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Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi - Son Dakika

Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi

05.07.2021 16:23
Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi, System.String[]

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor bu zamana kadar 12 yeni futbolcu ile sözleşme imzalarken, 16 futbolcu ile ise yollarını ayırdı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor bu zamana kadar 12 yeni futbolcu ile sözleşme imzalarken, 16 futbolcu ile ise yollarını ayırdı.

Geçen sezon averajla Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Samsunspor bu sezon da iddialı bir kadro kuruyor. Geçen sezon kadroda bulunan 16 futbolcu ile yollarını ayıran 3 futbolcudan kulüp bulmalarını isteyen kırmızı-beyazlılar, yaz transfer sezonunda şu ana kadar 12 yeni ismi kadrosuna kattı.

12 transferin 3'ü yabancı 9'u yerli oldu

Samsunspor bu transfer sezonunda Fatih Karagümrük'ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor'dan orta saha Hasan Kılıç, Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz, FK Partizani'den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kenar forvet Brahim Darri, Eyüpspor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor'dan Osman Çelik ve FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj'ı transfer etti.

16 isimle yollar ayrıldı, 3 isim kulüp arıyor

Kırmızı-beyazlılarda geçen sezon kadroda bulunan kaleci Furkan Köse Sakaryaspor ile anlaştı. Kaleci Ahmat Altın'ın sözleşmesi sona erdi. Sol bek Kerem Can Akyüz'ün sözleşmesi sona erdi. Sağ bek ve stoper oynayabilen Erkam Reşmen Boluspor ile anlaştı. Stoper Veli Çetin Manisa FK ile anlaştı. Sağ bek Erhan Kartal Tuzlaspor ile anlaştı. Sağ bek Caner Arıcı'nın sözleşmesi sona erdi. Sol bek Mücahit Albayrak'ın kiralık sözleşmesi uzatılmadı ve Gaziantep FK'ya geri döndü. Sağ kanat Guido Koçer Bandırmaspor ile anlaştı. Defansif orta saha Oğuz Gürbulak Ümraniyespor ile anlaştı. Ön libero Ferhat Çulcuoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Martinikli forvet Mathias Couruer ile karşılıklı olarak sözleşme feshedildi. Sol kanat Jugurtha Hamroun'un sözleşmesi sona erdi. Kanat forvet Burak Çalık'ın sözleşmesi sona erdi. Ofansif oyun kurucu İlyas Kubilay Yavuz Kocaelispor ile anlaştı. Stoper Yalçın Ayhan Eyüpspor ile anlaştı. Sözleşmeleri en az 1 yıl daha devam eden Edwin Gyasi, Nadir Çiftçi ve Gökhan Alsan'ın da kendilerinden kulüp bulması istendi ve bu futbolcular antrenman kamp kadrosuna dahil edilmeyerek izin verildi.

Mevcut kadroya yeni takviyeler yapılacak

Samsunspor'un şu anki kamp kadrosunda kaleci olarak Nurullah Aslan, Aykut Özer ve Alp tutar yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların defans hattında stoper Kevin Boli, stoper Recep Burak Yılmaz, stoper Ercan Yazıcı, sol bek Soner Gönül, sol bek Esin Hakaj, sol bek Hüseyin Öztürk ve sağ bek Ali Ülgen yer alıyor. Karadeniz temsilcisinin orta sahasında ön libero Dja Djedje, ön libero Osman Çelik, iki yönlü orta saha Hasan Kılıç, derin oyun kurucu Vukan Savicevic, ofansif orta saha Gökhan Karadeniz, kanat forvet Ange Plumain, kanat forvet Eraldo Çinari, kanat forvet Yasin Öztekin, sol açık Brahim Darri, sol açık Furkan Fehmi Güneş, sol açık Onur Eriş ve sağ açık Enes İslam İlkin bulunuyor. Samsunspor'un forvet hattında ise geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve birkaç maça çıkabilen Tomane, kiralıktan dönen Ahmethan Köse ve yılların tecrübesi Mehmet Akyüz bulunuyor.

Şu anda kadrosunda 8 yabancı oyuncusu bulunan Samsunspor'un birkaç transfer daha yapması bekleniyor. - SAMSUN

Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi
Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi
Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi
Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi
Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi
Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi

Futbol Federasyonu, Hasan Kılıç, Aykut Özer, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da 16 futbolcu ayrıldı, 12 futbolcu transfer edildi - Son Dakika Spor


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