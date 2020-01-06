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Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma hediyesi
6 saat önce
Samsuspor'da forma giyen Gökhan Aslan tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitim gören 65 öğrenciye forma gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
Samsuspor'da forma giyen Gökhan Aslan tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitim gören 65 öğrenciye forma gönderildi.
Silopi ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine Samsunspor'da forma giyen Gökhan Aslan tarafından 65 adet forma gönderildi. Futbol ve voleybol oyuncu forması gönderen Gökhan Aslan'a teşekkürlerini ileten öğrenciler, formaları giydikten sonra hatıra fotoğrafı çekti.
15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Burç, Gökhan Aslan nezdinde bütün Samsunspor kulübüne ve taraftarlarına teşekkür etti. - ŞIRNAK
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