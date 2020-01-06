Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma hediyesi - Son Dakika Spor

Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma hediyesi

6 saat önce

Samsuspor'da forma giyen Gökhan Aslan tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitim gören 65 öğrenciye forma gönderildi.

Samsunspor'dan Silopili öğrencilere forma hediyesi, System.String[]

Samsuspor'da forma giyen Gökhan Aslan tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitim gören 65 öğrenciye forma gönderildi.


Silopi ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine Samsunspor'da forma giyen Gökhan Aslan tarafından 65 adet forma gönderildi. Futbol ve voleybol oyuncu forması gönderen Gökhan Aslan'a teşekkürlerini ileten öğrenciler, formaları giydikten sonra hatıra fotoğrafı çekti.


15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Burç, Gökhan Aslan nezdinde bütün Samsunspor kulübüne ve taraftarlarına teşekkür etti. - ŞIRNAK

Gökhan Aslan, Samsunspor, Şırnak, Silopi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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