Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Yalova'ya Müjde

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Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor

Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi

Nil Karaibrahimgil ve Kalben, Bir Kadının Darp Edildiği Mekandaki Konserlerini İptal Etti