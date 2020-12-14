Sanayide dijital dönüşüm - Son Dakika

Sanayide dijital dönüşüm

14.12.2020 10:33
Sanayide dijital dönüşüm, System.String[]

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve ANTGİAD başlattıkları 'Yapay Zeka İnisiyatifi' kapsamında Antalya iş dünyası ve bölge sanayicilerine yönelik 'Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka' web konferansı düzenledi.

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve ANTGİAD başlattıkları 'Yapay Zeka İnisiyatifi' kapsamında Antalya iş dünyası ve bölge sanayicilerine yönelik 'Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka' web konferansı düzenledi.

Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta, gelişen teknolojinin üretim ve tedarik zincirinde neden olacağı dönüşüm hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Online seminerin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayide dijitalleşmenin üretimde hız ve verimliliği artıracağını ve üretim maliyetlerini azaltacağını söyledi. Yapay zekayı sanayisine entegre eden ülkelerin rekabette ön sıralarda yer alacağına dikkat çeken Bahar, "Teknolojik gelişmeler imalat sanayinin iş yapış ve üretim süreçlerini değiştirip geliştirmektedir. Tüm süreçlerin anlık kontrol edilmesi ve verinin değere dönüştürülmesi yeteneğiyle daha akıllı, esnek, çevik, verimli, düşük maliyet ve yüksek kaliteli üretim için akıllı bütünleşik bir dijital dönüşüm sanayide zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun bir getirisi olan Antalya OSB Teknoparkımızı, öncelikle Bölgemizde devamında ise Antalya-Burdur-Isparta havzasında gerçekleşecek dijital dönüşümün tetikleyicisi olması amacı ile kurduk. Teknoparkımız ile Bölge sanayicilerimize bu dönüşüm sürecinde rehberlik etmeyi, Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamayı, yüksek katma değer üretimini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Rekabet avantajı"

Yapay zekanın işletmelere sağlayacağı desteğin uluslararası rekabette önemli bir avantaja dönüşeceğine vurgu yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "Toprağın yağmura olan ihtiyacı, yağmurun da buluta olan ihtiyacı gibi günümüz işletmelerinin yapay zekaya gerçekten çok ciddi ihtiyacı var. Günümüz koşullarında biz ülke olarak tarım ve sanayi devrimini istediğimiz seviyelerde atlatamadık ama bugün yapay zeka konusu da ayrı bir devrim konusu. Bu konu ile alakalı işletmelerimizin gerekli çalışmaları yaparak ve araştırarak kendi işletmelerinde uygulamaları önem arz eden bir husustur. Yapay zekanın bizlerin işletmelerimize sağlamış olduğu destekler uluslararası rekabet sürecinde de gerek tarım ve gerek sanayi devriminde belki de yakalayamadığımız başarıyı yapay zekadan yararlanarak bu çağın gerekliliklerini yerine getirmiş olacağız ve uluslararası rekabette çok önemli bir pozisyon elde etmiş olacağız. Yapay zekanın ne denli hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Bizim elbette ki biyolojik zekamız ve ticari tecrübelerimiz yeterli olsa da artık daha kısa zamanda daha hızlı kararlar almak için bu noktada gerekli çalışmaları yapmamız gerektiğini ve bir an önce önlemler almamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Dönüşüm hızlandırılmalı"

"Pandemi bizlerin fiziksel temasını neredeyse imkanız hale gelecek bir boyuta taşıması, sağlıktan eğitime, iş dünyasından ulaşıma ve lojistiğe kadar bir çok alanda dijitalleştirilebilecek her sürecin dijital platforma aktarılmasını zorunlu kıldı" diyerek günümüz şartlarına dikkat çeken Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dijital dönüşüm altyapısını daha önceden stratejik hedeflerine koyan ve bu çalışmalara önceden başlamış olan firmalar hızla süreçlerini dijitalleştirerek bu süreçte büyük avantajlar elde ederken, geleneksel ve manuel yöntemlerle faaliyetlerine devam eden şirketler ise çok ciddi hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu bağlamda dijital dönüşümü kapsam ve boyutlarını çok hızlı olarak iş dünyasına, sanayiye, eğitimcilere, toplumun her kesimine hızla aktarılarak dönüşüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır"

Akademisyenler geleceğin dünyasını anlattı

Açılış konuşmalarının ardından Antalya Bilim Üniversite Teknoloji Trasfer Ofisi Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır ve ANTGİAD Fikir Kulübü Başkanı Prof. Dr. Şadi Evren tarafından, Antalya iş dünyası temsilcileri, Antalya OSB sanayicileri ve öğrencilerden oluşan katılımcılara 'Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka' başlığında iki farklı sunum gerçekleştirildi. - ANTALYA

Sanayide dijital dönüşüm
Sanayide dijital dönüşüm

Yapay Zeka, Antalya, Dönüşüm, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayide dijital dönüşüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti         
10:04
Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi         
09:31
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var         
09:20
Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu         
09:11
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var         
07:52
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:37:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayide dijital dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei