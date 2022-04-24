SANCAKTEPE'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ETKİNLİK; 700 ÇOCUK İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ETKİNLİK; 700 ÇOCUK İFTARDA BULUŞTU

24.04.2022 10:14

23 Nisan'da Sancaktepe Belediyesi bünyesinde eğitim gören 700 çocuk iftarda bir araya geldi.

23 Nisan'da Sancaktepe Belediyesi bünyesinde eğitim gören 700 çocuk iftarda bir araya geldi. Programda 23 Nisan Şiir okuma yarışması ve Çocuk Korosu'nun seslendirdiği 23 Nisan şarkıları da yer aldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancak Palas'ta gerçekleştiren iftar programında, 23 Nisan'ı hep birlikte kutlayan öğrenciler, yemek yiyip birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Programa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, '23 Nisan'da çocuklarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuklara armağan edilmiş bir bayram özelliği taşıyor. Bu bayram için biz çocuklarımız adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz' dedi.

'23 NİSAN'DA ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU OLMASI BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

Şeyma Döğücü iftar sonrası çocuklarla birlikte röportaj verdi. Döğücü konuşmasında, 'Bugün 23 Nisan ve gerçekten şairin dediği gibi neşe doluyor insan. Çocuklarımız cıvıl cıvıl, onların bu neşesini, coşkusunu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Malumunuz iki senedir 23 Nisanlarımızı kutlayamadık. Biz de bu yıl istedik ki iftarımızı çocuklarımızla yapalım. Onlarda bu mutluluklarını ve coşkularını bizimle paylaştılar. Hepsiyle birlikte çok güzel bir iftar yaptık. Sabah törenlerimiz, bisiklet ödüllerimiz vardı onları da verdik. Her sene olduğu gibi bu senede 23 Nisan'da çocuklarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğu için biz buradan çocuklarımız adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'BİLGİEVLERİMİZİN BİZİM İÇİN ÇALIŞMASI BELEDİYEMİZİN BİZLERE YAPTIĞI İYİLİKTİR'

Etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşan Mısırlı ikiz kardeşlerden İbrahim Al Shura şöyle konuştu:

'Biz aslında Mısır'dan Türkiye'ye 2016 yılının sonlarına doğru geldik. Buraya geldiğimizde ilk başta Bilgievinde yaz kursuna başladık. Sonra derslere girdik, okulda kendimizi geliştirdik ve bilgi yarışmasında birinci olduk. Bu etkinliklerin yapılması bence çok güzel çünkü biz çocukların da sosyalleşeceği bir etkinlik oluyor. Bilgi evlerimizin burada bizim için çalışması ve Sancaktepe'de her yerde kurulması belediyemizin bizlere yaptığı bir iyiliktir.'

Kadir Toptaş Bilgievine kayıtlı olduklarını söyleyen 13 yaşındaki Abdullah Al Shura ise 'Bu iftar programı bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Yemekler de çok güzeldi. Aynı zamanda sosyal ve toplulukla yapılan bir etkinlik olması açısından bizim için yararlı bir etkinlikti' şeklinde konuştu.

SANCAKTEPE'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ETKİNLİK; 700 ÇOCUK İFTARDA BULUŞTU
SANCAKTEPE'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ETKİNLİK; 700 ÇOCUK İFTARDA BULUŞTU
SANCAKTEPE'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ETKİNLİK; 700 ÇOCUK İFTARDA BULUŞTU
SANCAKTEPE'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ETKİNLİK; 700 ÇOCUK İFTARDA BULUŞTU

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Yemek Tarifi, Sancaktepe, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ETKİNLİK; 700 ÇOCUK İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika


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