Sancaktepe'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

SANCAKTEPE'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Yaralı kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevki Ankara istikametinde dün meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle Canan Göztepe Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 250 metre ilerisinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Canan Göztepe Doğan'ı ambulansta ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve Otoyolu sorumlu personelleri tarafından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırdı.