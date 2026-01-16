Sancaktepe\'de Dolandırıcılık Operasyonu

SANCAKTEPE'de bazı kişilere yüksek kazanç vaadiyle kredi çektirdiği, bankalardan aldırdığı kredi kartları kullandığı ve yatırımlarını değerlendirme bahanesiyle para ile altın aldığı öne sürülen G.A. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir mağdurdan 103 çeyrek altın aldığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sancaktepe'de yaşayan 5 kişi, G.A. isimli kişinin kendilerine yüksek kazanç vaadinde bulunarak kredi çektirdiğini, bankalardan kredi kartı aldırdığını ve yatırımlarını değerlendirme bahanesiyle para istediğini belirterek polise başvurdu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mağdurlar ifadelerinde, G.A.'nın kendilerine ait kredi kartlarını alarak kullandığını, kartlardan yapılan harcamalara karşılık komisyon vermediğini ve vaat ettiği yüksek kazancı sağlamadığını belirtti. Bir mağdur ise yatırımını değerlendirmesi için şüpheliye 103 çeyrek altın verdiğini söyledi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, şüpheli tarafından el yazısıyla yazılmış dokümanlar ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.