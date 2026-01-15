Sancaktepe'de Silahlı Saldırı Önlenildi - Son Dakika
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı Önlenildi

15.01.2026 12:02
Silahlı saldırı hazırlığında olan E.A. yakalandı, tutuklandı. Ruhsatsız silah ve yelek ele geçirildi.

SANCAKTEPE'de bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli E.A. (36), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sancaktepe'de genel asayiş ve güvenliğin sağlanması ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. İnönü Mahallesi'nde 13 Ocak'ta bir otoparkta şüpheli bir kişinin görüldüğü yönünde ihbar alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunda, silahlı saldırı eylemi gerçekleştirmek amacıyla adrese geldiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Ocak'ta adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sancaktepe, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

