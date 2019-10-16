Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'dan kısa kısa

43 dakika önce

Sandıklı Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Sandıklı'dan kısa kısa, System.String[]

Sandıklı Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, makam odasında meclis üyeleriyle birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatı Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

Harekatın Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağını belirten Başkan Çöl, "Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Bu çerçevede, Belediye meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.

Dünya Ruh Sağlığı Haftası

Sandıklı'da Dünya Ruh Sağlığı Haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına eğitim verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki eğitimde Dr. Yavuz Çoban, ilçe milli eğitim personeline ruh sağlığı hakkında bir sunum yaptı.

Barış Pınarı Harekatı, Sandıklı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz Trump'ın Türkiye kararı sonrası çelik sektöründe yeni süreç başladı Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:20:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]