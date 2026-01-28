SHANGHAİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Bilim ve Teknoloji Müzesi, iki yılı aşkın süredir devam eden kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından deneme açılışını gerçekleştirdi. Salı günü düzenlenen etkinliğine, sınırlı sayıda ziyaretçi ve medya mensupları katıldı.
Müze, Bahar Bayramı süresince deneme açılışı kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Şanghay Bilim Müzesi Yenilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?