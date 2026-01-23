Şanghay'da Turist Rekoru: 9,36 Milyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanghay'da Turist Rekoru: 9,36 Milyon

Şanghay\'da Turist Rekoru: 9,36 Milyon
23.01.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanghay, 2025'te 9,36 milyon turist ağırladı; yabancı ziyaretçilerde rekor artış yaşandı.

SHANGHAİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in hızla gelişen metropol şehri Shanghai, 2025 yılında 9,36 milyon turist ağırlayarak bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 artış kaydetti. Shanghai yıllık yabancı turist sayısında da yeni bir rekor kırdı.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılında önemli bir finans merkezi olan Shanghai'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artışla 7,14 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Geçen yıl Shanghai'a gelen yabancı ziyaretçiler arasında Güney Kore'den gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 103 artışla 909.000'e ulaşarak ilk sırada yer aldı.

Çin'in vize kolaylığı politikalarının da etkisiyle geçtiğimiz yıl Tayland, Endonezya, Rusya ve İtalya'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 50'nin üzerinde bir artış oldu. Böylece söz konusu ülkeler de Çin'in hızlı büyüyen kaynak pazarları arasında yer aldı.

Shanghai, turistlerin sorunsuz seyahat edebilmeleri için bilgi hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ulaşım hizmetlerinin optimize edilmesi de dahil olmak üzere 20 tedbir uygulamaya koydu.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Ekonomi, turist, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay'da Turist Rekoru: 9,36 Milyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:41:48. #7.11#
SON DAKİKA: Şanghay'da Turist Rekoru: 9,36 Milyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.