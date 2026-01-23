Şanghay\'da Turist Rekoru: 9,36 Milyon

SHANGHAİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in hızla gelişen metropol şehri Shanghai, 2025 yılında 9,36 milyon turist ağırlayarak bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 artış kaydetti. Shanghai yıllık yabancı turist sayısında da yeni bir rekor kırdı.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılında önemli bir finans merkezi olan Shanghai'ı ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artışla 7,14 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Geçen yıl Shanghai'a gelen yabancı ziyaretçiler arasında Güney Kore'den gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 103 artışla 909.000'e ulaşarak ilk sırada yer aldı.

Çin'in vize kolaylığı politikalarının da etkisiyle geçtiğimiz yıl Tayland, Endonezya, Rusya ve İtalya'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 50'nin üzerinde bir artış oldu. Böylece söz konusu ülkeler de Çin'in hızlı büyüyen kaynak pazarları arasında yer aldı.

Shanghai, turistlerin sorunsuz seyahat edebilmeleri için bilgi hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ulaşım hizmetlerinin optimize edilmesi de dahil olmak üzere 20 tedbir uygulamaya koydu.