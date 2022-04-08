ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda sahur yaptı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda sahur yaptı

08.04.2022 12:58

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, sahurunu öğrencilerle yaptı.

Kasapoğlu, öğrencilerle bir arada sahur yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Sizlerle birlikte olmak bizim için mutluluk. Akşam iftarda Ankara Hüseyin Gazi Yurdundaydık, şimdi hamdolsun Şanlıurfa Göbeklitepe Yurdundayız. Sizlerin bu ramazan ikliminde oluşturduğu bu ortam da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bugün Şanlıurfa'da programlarımız olacak, hem ilçeler hem de merkez ilçeler olmak üzere inşallah güzel çalışmalarımız olacak. Üniversitelerimizle ilgili de güzel çalışmalarımız var, hepinize teşekkür ediyorum. Vizelerinizde başarılar diliyorum." dedi.

Kasapoğlu, daha sonra sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi.

ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda sahur yaptı
ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda sahur yaptı
ŞANLIURFA - Bakan Kasapoğlu, KYK yurdunda sahur yaptı

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Harran Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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