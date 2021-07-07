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Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek - Son Dakika

Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek

07.07.2021 11:46
Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek, System.String[]

1 Temmuz itibariyle "Vira Bismillah" diyerek Atatürk Baraj Gölü üzerinde avlanma sezonunu başlatan balıkçılara yönelik denetimlerine devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın yaygınlaştırılması ve daha modern bir şekilde yapılması için desteklerini de sürdürüyor.

1 Temmuz itibariyle "Vira Bismillah" diyerek Atatürk Baraj Gölü üzerinde avlanma sezonunu başlatan balıkçılara yönelik denetimlerine devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın yaygınlaştırılması ve daha modern bir şekilde yapılması için desteklerini de sürdürüyor.

Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü başta olmak üzere komşu çevre illerin baraj göletlerinde yürütülen balıkçığın daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla balıkçıların çalışma standartları iyileştiriliyor.

Balıkçı teknelerini ruhsatlandırdı

GAP'ın başkenti konumunda olan Türkiye'nin en büyük ve dünyanın 6'ncı büyük barajı olan Atatürk Barajı'na sahip Şanlıurfa'da hem balıkçılığı desteklemek hem de geçimini bu yolla sağlayan yüzlerce balıkçının can güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştiren büyükşehir belediyesi, gölet üzerindeki tekneleri kayıt altına alarak gerekli prosedürleri yerine getiren teknelere, ruhsat ve izin belgeleri çıkarıyor.

Balıkçılar ruhsat için Mersin'e gitmekten kurtuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla birlikte Mersin ve denize sahili olan diğer illere gitmekten kurtulan Şanlıurfalı balıkçıların imdadına, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Sular Şube Müdürlüğü çalışanları yetişti. Teknelere yönetmenliğe uygun bağlama kütüğü, özel tolinato sahiplik belgesi, çalışma izni gibi belgeler kazandırarak tekneleri ruhsatlandıran büyükşehir belediyesi, ayrıca bu tekneleri kullananlara kaptanlık eğitimleri de veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü katkılarıyla balıkçılık sektöründe yaşadıkları sıkıntıları birer birer aştıklarını belirten Bozovalı balıkçılar, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne, teşekkür ettiler.

Bozova'da 15 yıl balıkçı kooperatifine başkanlık yapan Müslüm Ergin, "Daha önce bir tekne sahibi ruhsat ve diğer işlemleri için Mersin'e gitmek zorunda kalıyordu. Bu da esnafımız için oldukça zordu. Oldukça yorucu bu süreçte bu konuyla ilgilenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, işlemlerimizin Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmesini sağladı. Artık biz Mersin'e gitmekten kurtulduk. Başkamız Beyazgül ve şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Baraj göletindeki balıklar tezgahlarda yerini aldı

Atatürk Baraj Göletinde oldukça yüksek potansiyele sahip Sazan, Şaput, Bizir, Fırat Turnası ve diğer türdeki balıklar sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı. 36 yılı aşkın süredir ilçede balıkçılıkla geçimini sağladığını belirten Mehmet Ercan "Büyükşehir Belediyesinin balıkçı esnafımıza büyük katkıları oldu. Önce tekneler ruhsatlandırıldı ardından denetimlerden geçirildi. Her şey için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir sayesinde balıkçılar destekleme aldı

Bozova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Hakan Akgün, "İlçede her yıl baraj gölünde 180 ton balık yakalanmaktadır. Bu rakam hem ülke ekonomisine hem de ilimiz ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlıyor. Bu işten 300 'ün üzerinde kardeşimiz ekmek yiyor. Büyükşehir belediyemizin teknelere ve balıkçılara yönelik çalışmalarıyla bu yıl bakanlığımız kayıtlı balıkçılara 750 ile 1250 TL arasında değişen destekleme ödemesi yaptı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Sular Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde balıkçılarımız bu desteklerden faydalandı" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek
Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek
Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek
Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek
Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek
Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek

Atatürk Barajı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'daki balıkçılara tam destek - Son Dakika


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