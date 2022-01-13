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Şanlıurfa'da hayırsever iş insanı sağlık tesisi yapacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da hayırsever iş insanı sağlık tesisi yapacak

13.01.2022 16:41
Şanlıurfa'da hayırsever iş insanı sağlık tesisi yapacak

Şanlıurfalı iş insanı Mahmut Öncel'in yapacağı sağlık tesisin temeli atıldı.

Şanlıurfalı iş insanı Mahmut Öncel'in yapacağı sağlık tesisin temeli atıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iş insanı Öncel tarafından Karaköprü ilçesinde yaptırılacak sağlık tesisi için temel atma töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Gülüm, kentte yeni bir sağlık tesisi kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Gülüm, "Arsasını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü Belediyesinin çabalarıyla İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile Hayırsever Mahmut Öncel de inşaatını yaparak 6 ayda inşaatını tamamlayarak hizmete sunmayı planladığımız Aile Sağlık Merkezi ile 112 Komuta Merkezinin temelini attık. Sağlık konusunda çok duyarlı bir millet olmanın gururunu taşıyoruz. Öncel ailesini duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum ve kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Temel atma törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Öncel ailesi ile kamu kurum temsilcileri katıldı.

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İl Sağlık Müdürü, Mehmet Gülüm, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da hayırsever iş insanı sağlık tesisi yapacak - Son Dakika
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