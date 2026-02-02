Şanlıurfa\'da İstinat Duvarı Çöktü

Şanlıurfa'da dün istinat duvarının yıkılması sonucu tahliye edilen binanın yanındaki apartman da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 6 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor. Binanın kolonlarından karot numunesi alan ekipler, istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartmanı da güvenlik gerekçesiyle boşalttı. Zabıta ekipleri, her iki binanın kapısını mühürleyerek girişleri yasakladı.

Bölgede çalışmalar sürüyor. - ŞANLIURFA