Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.E. idaresindeki 63 MC 9837 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu kırsal İncirli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?