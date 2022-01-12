Şanlıurfa'da rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı - Son Dakika

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alev Esercan, rahim ağzı kanserinin erken teşhis ile önlemenin mümkün olduğunu belirterek, kadınları test yapmaya davet etti.

Esercan, yaptığı yazılı açıklamada, rahim ağzı kanseri kadın kanserlerinin arasında en sinsi olanlarından bir tanesi olduğunu belirtti.

Rahim ağzı kanserinin çaresiz bir hastalık olmadığını ifade eden Dr. Esercan, şunları kaydetti:

"Rahim ağzı (Serviks) kanseri kadın kanserlerinin arasında en sinsi olanlarından bir tanesi olup çaresiz bir hastalık değildir. Tüm dünyanın ülkemizi gururla izlediği bir tarama programımız var. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Rahim ağzı kanseri aşısı olan bir kanser türüdür. HPV aşısı ile bu kanseri hiç başlamadan önlenebildiği, erken taramalar ve düzenli kontroller ile bu kanser hastalığı erkenden teşhis edilerek kanser olmadan erken tanı konulmaktadır. 30 yaşından itibaren 5 yılda bir tarama yapılması gerekmektedir. Herhangi bir belirti saptandığında erkenden bu tarama ile farkına varılarak erken teşhis konulmaktadır. 30 yaş üstü bayanlarımızın bu tarama programını hastanelerimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde ücretsiz olarak yaptırabilirler."