Güncel

Şanlıurfa'da Toprak Kayması: 150 Kişi Tahliye Edildi

08.01.2026 12:30
Şanlıurfa'da temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

ŞANLIURFA'da temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bitişikteki binanın istinat duvarı çöktü. Olayın ardından 6'şar katlı 2 binada yaşayan 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depreminde ağır hasar gören bina yıkılarak yerine yeniden bina yapılması için temel kazıldı. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle inşaat temeli için açılan çukurda toprak kayması yaşandı. Kayan toprak, bitişikte bulunan binanın istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Gece korkuya kapılan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından risk oluştuğu gerekçesiyle binada yaşayan 150 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina tamamen boşaltılırken, çevresine güvenlik şeridi çekilerek girişlere izin verilmedi.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Bina sakinlerinden Şah Ölçer, yaşanan durum nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "6 Şubat depremlerinde hasar gören bina yıkılarak yerine yenisinin yapımına başlandı. Ancak müteahhit, hasarlı binaların arasında bodrum ve otopark yapmayı planlıyor. Bu durumu belediye ve yapı denetim birimlerine bildirdik. Şikayetlerimize rağmen herhangi bir olumsuzluk olmadığı gerekçesiyle inşaata devam edildi. Önceki gün istinat duvarının bir bölümü, bugün ise binanın altını destekleyen duvarlar yıkıldı. 150 kişilik bina sakinleri ve çevredeki esnaf mağdur durumda. Can güvenliğimiz yok. Tüm kurumların bilgisi var ancak kimse ilgilenmiyor" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, binanın durumu için rapor hazırlanacağı kaydedildi.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

