Şara'dan Kürtlere Barış Mesajı - Son Dakika
Şara'dan Kürtlere Barış Mesajı

17.01.2026 00:21
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Kürt halkına zarar vermek istemediklerini vurguladı ve birlik çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkedeki Kürt kökenli vatandaşlara hitaben yayımladığı mesajda, "Sizlere zarar vermek istediğimize dair iddialara sakın inanmayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı video kaydında, ülkesindeki Kürt vatandaşlara seslendi.

Suriye'deki Kürt kökenli vatandaşların haklarını ve güvenliklerini güvence altına aldıklarının altını çizen Şara, Hucurat Suresinin 13. ayetine ait meali okudu:

"Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimler ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız takvaca en ileride bulunanlarınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, habirdir."

"Ey Kürt halkımız, Selahaddin Eyyubi'nin torunları." diye seslenen Şara, şunları söyledi:

"Sizlere zarar vermek istediğimize dair iddialara sakın inanmayın. Yemin olsun ki size kim kötülükle dokunursa kıyamet gününe kadar hasmımızdır. Bizim hayatımız sizin hayatınızdır. Bizler ancak ülkenin barışı, halkın refahı, kalkınma, imar ve ülkenin birliğini istiyoruz. Kimsenin bu hayırdan mahrum kalmasını istemiyoruz."

Suriyeli Kürt halkının haklarını ve bazı özel durumlarını yasayla güvence altına alan bir kararname yayınladıklarını hatırlatan Şara, topraklarından zorla göç ettirilen herkesi, silahlarını bırakmaları şartıyla, hiçbir koşul ve kısıtlama olmaksızın evlerine güvenle dönmeye davet etti.

Kürt kökenli vatandaşları da Suriye'nin inşasına etkin bir şekilde katılmaya çağıran Şara, Suriye'nin barışı ve birliğini koruma ve bunun dışındaki her şeyi reddetme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Şeybani'den de Kürtçe mesaj

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X hesabından hem Kürtçe hem de Arapça yayımladığı açıklamalarda, Suriye kimliğinin her zaman tüm halkı için birleştirici bir güç olduğunu ve Kürtlerin bu yapının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Şeybani, "Suriye kimliği her zaman tüm halkı için birleştirici bir güç olmuştur ve Kürt kardeşlerimiz bu yapının ayrılmaz bir parçasıdır. Onlar bizim bir parçamız, biz de onların bir parçasıyız; geleceğimiz bir ve bölünmezdir." ifadesini kullandı.

Bakan Şeybani, "Suriye'nin gücü, halkının birliğinde yatmaktadır. Tüm hayallerimizi ve özlemlerimizi kucaklayan özgür bir vatan inşa etmek için birlik olarak zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

