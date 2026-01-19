Şara ve Barzani'den Suriye'deki Gelişmelere Dair Görüşme - Son Dakika
Şara ve Barzani'den Suriye'deki Gelişmelere Dair Görüşme

19.01.2026 13:12
Suriye ve KDP liderleri, Kürt hakları ve ateşkes anlaşmasını ele aldı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı (KDP) Mesut Barzani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeleri ve imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını ele aldı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı (KDP) Mesut Barzani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barzani Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması içeriğine dair detayları paylaştı. Ahmed eş-Şara görüşmede, Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunmasına ve gözetilmesine dair kararlılığını vurgulayarak, mevcut sorunların ve anlaşmazlıkların varılan mutabakatlar çerçevesinde çözüleceğini teyit etti.

"Başkanlık Kararnamesi doğru bir adımdır"

Mesut Barzani, görüşmede Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının hayati önem taşıdığını belirterek, Suriye Devlet Başkanı tarafından onaylanan ve Kürtlerin haklarını içeren Başkanlık Kararnamesini "Doğru bir adım" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "Barzani, kararnamenin Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması için sağlam ve olumlu bir temel teşkil edebileceğini ifade ederek desteğini dile getirdi" denildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

