Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı

6 saat önce

Manisa Genç İHH tarafından, Sarıkamış Harekatı'nın 105'nci yılı dolayısıyla Manisa Bedesten Konferans Salonunda bir anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Manisa'da anıldı, System.String[]

Manisa Genç İHH tarafından, Sarıkamış Harekatı'nın 105'nci yılı dolayısıyla Manisa Bedesten Konferans Salonunda bir anma programı düzenlendi.


Manisa Genç İHH tarafından düzenlenen programa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İHH İl Başkanı Mehmet Turhan, Manisa Genç İHH İl Başkanı Agah Kılıç, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Hakan Lalebaş, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, TÜGVA İl Başkanı İbrahim Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehit kasidesiyle başladı. Manisa Genç İHH İl Başkanı Agah Kılıç yaptığı açılış konuşmasında, Genç İHH'nın çalışma şeklinde bahsederek, "Genç İHH'nin çalışmalarındaki ana hedef, İHH'nın yıllar boyunca edindiği tecrübeleri gençlerle paylaşarak din, dil, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin daima mağdur ve mazlumların yanında, ümmet bilincine sahip, adaletin ve iyiliğin hakim olması için çalışma gayretinde olan sorumluluklarını bilen bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar olan bir gençliğin inşası için çabalamaktayız." dedi.


Daha sonra Manisa İHH İl Başkanı Mehmet Turhan Sarıkamış Şehitlerini anarak Sarıkamış'ta gösterilen büyük mücadele ve kahramanlıklardan bahsetti.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "105. yıl dönümünde başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere vatan için bayrak için mukeddesat için canlarını feda etmiş olan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum. Genç İHH İl Teşkilatına bu güzel program için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


Program için Erzurum'dan gelen Atatürk Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Gürsoy Solmaz konuşmasında, aslen Sarıkamışlı olduğunu ve uzunca bir dönem Sarıkamış'ta öğretmenlik yaptığını belirterek, yöre halkının o döneme ait ilginç şehit anılarını dinleyicilerle paylaştı.


Sarıkamış'ta yaşanmış olaylardan bahseden Solmaz, konuşmasını slayt gösterisiyle canlı hale getirdi. Solmaz, "Öyle bir ülkemiz var ki dünyanın göz bebeği haliyle bunun değerini bilmeliyiz. Biz hep bu topraklar için can verdik o sebepledir ki biz bu toprakları hak ettik. Cenab-ı Mevla da bize nasip etti ama şimdi bizim o şehitlerin hakkını hukukunu manevi anlamda yaşamamız lazım yaşatmamız lazım." dedi.


Program sonunda Manisa İHH İl Başkanı Mehmet Turhan, konuşmacı Gürsoy Solmaz'a çiçek takdim ederek teşekkür etti. - MANİSA

Mehmet Turhan, Sarıkamış, Manisa, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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