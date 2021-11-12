Üye Girişi
Sarıyer'de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı - Son Dakika

Sarıyer'de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı

12.11.2021 11:11
Sarıyer'de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı

Sarıyer'de yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutan sürücü, eşya boşaltırken aracın altında kaldı.

Sarıyer'de yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutan sürücü, eşya boşaltırken aracın altında kaldı. Ağır yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Olay dün 16.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya taşımacılığı yapan Sırrı Güler, yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu. Ardından eşya indirmeye başlayan Sırrı Güler, bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Peyzaj duvarına çarparak duran kamyonetin altında kalan Sırrı Güler ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından aracın altında kalan Güler, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı 11:10 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı İsrail, 11:06 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı 11:01 Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu 10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı 09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

Son Dakika Haberleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:58 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
"Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi         
10:59
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement