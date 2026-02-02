Sarıyer'de Kargo Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika
Sarıyer'de Kargo Gemisi Karaya Oturdu

02.02.2026 15:00
Komor Adaları bayraklı 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında karaya oturdu.

Sarıyer, Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisini havadan görüntülendi.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kurtarılması için çalışmaların başlatıldığı gemi havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Sarıyer, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
