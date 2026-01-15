Sarıyer'de Kaza: Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Sarıyer'de, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çayırbaşı Yolu üzerinde seyreden 43 RD 303 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridinin trafiğe kapatılması sonucu Sarıyer Tüneli istikametinde oluşan yoğunluk, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
