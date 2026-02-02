Sarıyer'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sarıyer'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü

Sarıyer\'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü
02.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yağışlar sonucu bir binanın yanındaki merdiven çöktü, 4 bina tahliye edildi.

Sarıyer'de yağış nedeniyle bir binanın yanında bulunan merdiven çöktü. Risk altında olduğu belirlenen 4 bina ve 9 dairede yaşayan toplam 31 vatandaş tahliye edilirken, çökmenin yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Olay, 1 Şubat saat 22.20 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda 4 binanın risk altında olduğu belirlendi. Riskli binalarda yaşayan toplam 31 vatandaş, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Binaların yapısal durumu ve geri dönüş imkanının değerlendirilmesi için yapı mühendislerinin bölgede detaylı bir kontrol gerçekleştireceği öğrenildi.

Çökmenin yaşandığı binanın yakınında yaşayan Güler Arslan, "Duvar çökmüş, saat 21.00 sıralarında itfaiye gelince haberimiz oldu. Hemen yan binamız. Merdivenler çökmüş, gece olduğu için tam bakamadık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, İstanbul, Sarıyer, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:10:01. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.