Sarıyer\'de Yağış Nedeniyle Merdiven Çöktü

Sarıyer'de yağış nedeniyle bir binanın yanında bulunan merdiven çöktü. Risk altında olduğu belirlenen 4 bina ve 9 dairede yaşayan toplam 31 vatandaş tahliye edilirken, çökmenin yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Olay, 1 Şubat saat 22.20 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda 4 binanın risk altında olduğu belirlendi. Riskli binalarda yaşayan toplam 31 vatandaş, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Binaların yapısal durumu ve geri dönüş imkanının değerlendirilmesi için yapı mühendislerinin bölgede detaylı bir kontrol gerçekleştireceği öğrenildi.

Çökmenin yaşandığı binanın yakınında yaşayan Güler Arslan, "Duvar çökmüş, saat 21.00 sıralarında itfaiye gelince haberimiz oldu. Hemen yan binamız. Merdivenler çökmüş, gece olduğu için tam bakamadık" dedi. - İSTANBUL