Sarıyer Kola, Gaziantep FK’nın Konç Sponsoru Oldu - Son Dakika
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Sarıyer Kola, Gaziantep FK’nın Konç Sponsoru Oldu

Sarıyer Kola, Gaziantep FK’nın Konç Sponsoru Oldu
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Oğuz Holding markalarından Sarıyer Kola, Gaziantep FK ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında kulübün konç sponsoru olan marka, Gaziantep FK’nın renklerini ve kimliğini taşıyan özel ambalajlı kola üretti.

Türk futboluna yönelik desteğini sürdüren Sarıyer Kola, Gaziantep FK ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle kulübün yeni konç sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında hazırlanan özel ambalajlı ürünlerin, Gaziantep FK taraftarlarıyla buluşturulması planlanıyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Oğuz, “Sarıyer Kola ile Türk sporuna verdiğimiz desteği Gaziantep FK iş birliğiyle sürdürüyoruz. Bu sponsorluğun kulüp, taraftar ve markamız arasında güçlü bir bağ kuracağına inanıyoruz.” dedi.

Sarıyer Kola, Gaziantep FK’nın Konç Sponsoru Oldu

Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ise “Gaziantep için çalışıyor, kulübümüzü her alanda daha ileriye taşımak için önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Oğuz Holding ve Sarıyer Kola gibi güçlü bir markayla iş birliği yapmak bizler için gurur verici. Kulübümüze verdikleri kıymetli destek için teşekkür ediyor, Gaziantep FK’ya özel hazırlanan ambalajın taraftarlarımızdan büyük ilgi göreceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sarıyer Kola, Gaziantep FK’nın Konç Sponsoru Oldu

Sarıyer Kola ile Gaziantep FK arasındaki iş birliğinin, sezon boyunca gerçekleştirilecek iletişim çalışmaları ve taraftarlara özel projelerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Oğuz Holding, Gaziantep FK, Sarıyer, Son Dakika

Son Dakika Gaziantep FK Sarıyer Kola, Gaziantep FK’nın Konç Sponsoru Oldu - Son Dakika

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