"Saros'un akvaryumu" İbrice, normalleşme sürecinde hareketlendi - Son Dakika

"Saros'un akvaryumu" İbrice, normalleşme sürecinde hareketlendi

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin "akvaryumu" olarak adlandırılan İbrice Limanı'nda dalgıçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak dalış gerçekleştiriyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin "akvaryumu" olarak adlandırılan İbrice Limanı'nda dalgıçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak dalış gerçekleştiriyor.

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Koronavirüs nedeniyle uzun süredir dalış gerçekleştirmeyen dalgıçlar, normalleşme süreciyle su altı dünyasına kavuştu.

Dalış merkezlerinin yer aldığı liman, turizm sezonunda yerli yabancı çok sayıda dalgıcı ağırlıyor.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulandığı dalış merkezlerinde, dalgıçların ateşi ölçülüyor ve dalışın ardından gözlük, palet, şnorkel, elbise gibi dalış aksesuarları dezenfekte ediliyor.

Dalış tutkunlarının gözü Saros'ta

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, doğası, kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi'nin, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde adından söz ettirdiğini söyledi.

İbrice'nin dalış turizminde adeta bir "akvaryum" niteliğinde olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Koylarında su altı güzellikleri olan dalış noktaları var. Tesis eksiğimiz bulunuyor ancak Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği iş birliğinde çalışmalar yapıyoruz. Çanakkale Şavaşları'nın canlandırıldığı yapay resiflerin yanı sıra TANAP, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Keşan Belediyesi organizasyonuyla İbrice'de bir mil açıkta batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış tutkunlarından ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelenin su altında da devam ettiğini anlatan Helvacıoğlu, limanda hem dalış eğitmenlerinin hem de dalgıçların tedbirleri eksiksiz uyguladığını dile getirdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Edirne Temsilci Özkan Arsu da İbrice'nin yurt içi ve yurt dışından çok sayıda dalgıcı ağırladığını ifade etti.

Turizm sezonunda dalgıçların yeni adresinin İbrice olduğunu belirten Arsu, normalleşmeyle birlikte su altına kavuşan dalgıçların salgınla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

"Güvenli dalış gerçekleştiriyoruz"

Dalış merkezi sahibi ve eğitmeni Ahmet Uz ise özellikle dalgıçların kullanım malzemelerinin dezenfekte edilmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Elbise ve dalış aksesuarlarının kullanımdan sonra tek tek dezenfekte edildiğini aktaran Uz, "Merkezimizde dalış öncesi bilgilendirmede sosyal mesafeye kesinlikle uyuluyor. Maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz, sosyal mesafe kuralına uyuyoruz." diye konuştu.

Dalgıç Cem Kurt, salgınla mücadelenin hayatın her alanında devam ettiğini anlattı. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyduklarını belirten Kurt, İbrice'de güvenli şekilde dalış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dalgıç Yalın Uz ise su altı güzelliklerini görmek isteyenler ile dalış meraklılarını İbrice'ye beklediklerini dile getirdi.

Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Saros'un akvaryumu' İbrice, normalleşme sürecinde hareketlendi - Son Dakika
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