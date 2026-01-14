Savcı, Kadın Hakimi Vurdu - Son Dakika
Savcı, Kadın Hakimi Vurdu

14.01.2026 10:40
İstanbul'da savcı, tartıştığı kadın hakimi silahla yaraladı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı, adliyeye getirildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K'yi (45), istinaftaki odasında silahla vuran savcı M.Ç.K'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli savcı, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin ifadesi, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ercan Devrim tarafından alınacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem başlatılan savcının, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin, ikinci kez ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
