Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sistem Sulama projesi tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sistem Sulama projesinin tamamlanarak, hayata geçtiğini bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'de tarımsal üretimi artırmayı istediklerini, sulu tarıma yönelik projelerden birinin daha hizmete girdiğini belirtti.

Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ve Kırşehir İl Özel İdaresince projelendirilen çalışmanın hayata geçtiğini aktaran Kendirli, bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

Toplam yatırım maliyeti 5 milyon 600 bin lira olan Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sistem Sulama projesiyle Kaman'da 3 bin 300 dönüm tarım arazisinin sulu tarıma kavuştuğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Tarımın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüzde, 1 karış toprağımız dahi boş bekletilmemelidir. Savcılı Büyükoba köyü bölgede endüstriyel tarım ve seracılık konusunda önemli bir yere sahiptir. Bölgemizde sulu tarımla beraber ürün çeşitliliği artarken, verimin en üst seviyeye çıkacağına inanıyorum. Kapalı sistem sulama projesi Kırşehir'e ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Projeyle, geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar rahat bir nefes alacaktır. Projeyle, yaşanan ürün rekolte farklılıklarının önüne geçilecek, çiftçilerimiz önlerini görerek adım atacaklardır. Aynı zamanda da tarımsal verimliliğin istikrarı da sağlanacaktır. Projenin bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum."