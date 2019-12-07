Sayısal Loto çekildi (2)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 736'şar lira, 4 bilen 7 bin 572 kişi 81 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 138 bin 342 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Bağcılar ve İzmir'in Bornova ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
(Bitti)
Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu İstanbullular dikkat! KESK eylemi dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı