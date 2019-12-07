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Sayısal Loto çekildi (2)

6 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu.

Sayısal Loto çekildi (2), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 736'şar lira, 4 bilen 7 bin 572 kişi 81 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 138 bin 342 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Bağcılar ve İzmir'in Bornova ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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