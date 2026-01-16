Schumer'dan ICE Baskınlarına Tepki - Son Dakika
Schumer'dan ICE Baskınlarına Tepki

16.01.2026 10:20
Senatör Schumer, ICE baskınlarının toplulukları 'terörize ettiğini' belirtti.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) baskınlarının toplulukları "terörize ettiğini" söyledi.

Schumer'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Senato Azınlık Lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde göçmenlik uygulamaları, altyapı finansmanı dahil bazı konuları ele aldı.

Görüşmede Schumer, Trump'a, ICE operasyonları hakkında endişelerini ifade ederek son dönemde yaşanan ICE baskınlarının ülke içinde toplulukları "terörize ettiğini" belirtti.

Schumer, ICE eylemlerinin tehlikeli olduğunu, daha fazla insanı riske attığını ve ICE polislerini şehirlerden geri çekmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşme, Minneapolis eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'un, 7 Ocak'ta ICE görevlisi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gerçekleşti.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Öldürülen kadın 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
