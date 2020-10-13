Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek - Son Dakika

Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek

13.10.2020 16:43
Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek, System.String[]

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni yasa teklifi ile 15 yaş ve 50 kilometre hız sınırı getirilecek elektrikli scooterların kullanımında ortaya çıkabilecek ihlallere ilişkin yaptırımların komisyonda tartışılacağını söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni yasa teklifi ile 15 yaş ve 50 kilometre hız sınırı getirilecek elektrikli scooterların kullanımında ortaya çıkabilecek ihlallere ilişkin yaptırımların komisyonda tartışılacağını söyledi. Can, "Örneğin alkollü kullandı, yük taşıdı, bunların yaptırımı ne olacak? Bütün bunlar komisyonda tartışılacak" dedi.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu çevre ile ilgili düzenlemelere içeren 37 maddelik yasa teklifinde 'bisiklet yolu' yeniden tanımlanırken, 'elektrikli scooter' ve 'bisiklet şeridi' kavramları da yasaya eklendi. Teklifte imzası bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, düzenlemenin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Can, düzenlemeyle bisiklete binme, özellikle elektrikli ve motorlu bisikletlere binmenin kurallara bağlanacağını kaydetti. Can, kuralsız, hukuki çerçevesi ve sınırları çizilmemiş hiçbir şey olmayacağına dikkat çekerek, "Kurallara bağlanıyor ve tanımlar getiriliyor. Bisiklet şeridi nedir bir tanımı var, scooter nedir, nasıl ve kimler tarafından kullanılır bunun tanımı kanunla belirleniyor" ifadelerini kullandı.

'KURALLARA BAĞLANACAK'Elektrikli bisikletleri nerede, nasıl ve kimlerin kullanılacağına ilişkin düzenlemeler yapılacağını anlatan Ramazan Can, "Bisikletin nerede nasıl kullanılacağı, Karayolları ve Trafik Kanunlarında yapılacak değişikliklerle belirlenecek. Örneğin elektrikli scooterlar, şehir içinde hız sınırı 50 kilometrenin üzerindeki yollarda kullanılamayacak, şehirlerarası yollarda, otoyollarda kullanılmayacak. Dolayısıyla elektrikli ve scooter bisikletlerin kendine ait bir düzenlemesi olacak. Elektrikli scooterların kullanılmasına trafik ve yol güvenliği sağlanacak şekilde düzenlemeler yapılacak. Güvenlik öncelik olmak kaydıyla; yayalar gerektiğinde scooter ve bisiklet yollarını kullanacak. 15 yaş sınırı var. Scooter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olma şartı aranacak. Artık bu araçlarla sırtta taşınabilir kişisel eşya dışında yük taşınmayacak" diye konuştu.'YAPTIRIMLAR KOMİSYONDA BELİRLENECEK'

Can, scooterın kullanımına ilişkin bir kanun, kural olmadığını, alt yapının yetersiz olduğunu ifade ederek, bunun sınırlarını çizerek kurallar getirme amacında olduklarını kaydetti. Teklifin komisyonda tartışılacağını, yaptırımlarla ilgili konuların ele alınacağını aktaran Can, "İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı yetkililerinden de görüşler alınacak. Ceza hukukunda ceza ehliyeti 15 yaştır. 15 yaş hukuki bir yaştır. Onun için 15 yaş kuralı getiriliyor. Kanunla; scooter, bisiklet, bisiklet şeridi tanımları yapılacak. Kanunla bu bisikletlerin hangi alanlarda kullanılacağı ve yol güzergahları çizilecek, yollar yapılacak. Bunu da karayolları ve mahalli idareler yapacak. Kendine ait yollarda kullanılacak. Bu kanunla birlikte bisiklet yollarını yapmak zorunlu hale gelecek. Herkes bu bisikletleri kullanmayacak, herkes bu bisikleti istediği gibi kullanamayacak. Örneğin alkollü kullandı mı, yük taşıdı mı bunların yaptırımı ne olacak, bütün bunlar da komisyonda tartışılacak" ifadelerini kullandı.

Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek
Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek

Milletvekili, Ramazan Can, Kırıkkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması         
16:48
Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı         
16:21
Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
16:07
Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan çift tutuklandı Bursa'da bir kadını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan çift tutuklandı         
16:05
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
15:55
Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi         
15:38
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı         
12:56
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 16:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei