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SDÜ'nün iletişim ve hukuk fakültelerinin öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika

SDÜ'nün iletişim ve hukuk fakültelerinin öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

21.09.2021 22:39
SDÜ'nün iletişim ve hukuk fakültelerinin öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı, System.String[]

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim ve Hukuk fakültelerinin öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim ve Hukuk fakültelerinin öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Arklan, 19 Mayıs Amfisi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, genç iletişimcileri 4 yıllık bir eğitimin ardından yeni bir başlangıç için uğurladıklarını söyledi.

Yeni başlangıçta öğrencilerin kaygılar yaşayabileceğine dikkati çeken, Arklan, şöyle konuştu:

"Şunu asla unutmayın, Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde iyi bir eğitim aldınız. Öncelikle entelektüel iletişimciler olabilmek için sorgulanmamış bir hayat yaşanmış değildir şekliyle eleştirel düşünme becerinizi geliştirdiniz. Bizim amacımız sadece mesleğinde iyi iletişimciler yetiştirmek değil. Aynı zamanda etik değerlere bağlı, sorumluluk bilincine sahip, insani hassasiyetleri gelişmiş bireyler olmanıza katkı sağlamak."

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yüksel Metin ise fakültenin 8. ve 9. dönem mezuniyetini yaptıklarını belirterek, "Sevgili öğrenciler, sizler geleceğin avukatı, akademisyeni, hakimi, ve savcısı, kaymakamı ve bürokratı olarak buradasınız. Artık hayatın merkezine adım atıyorsunuz. Öğrencilik hayatınız sizleri gerçek hayata hazırladı." dedi.

Törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya da katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mayıs, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SDÜ'nün iletişim ve hukuk fakültelerinin öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SDÜ'nün iletişim ve hukuk fakültelerinin öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika
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