Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi 36. Cadde'deki sıcak asfalt kaplama ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi 36. Cadde'deki sıcak asfalt kaplama ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Seçer, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 17. Caddeden bin 500 metre gibi bir yeni güzergah açıyoruz. Aşağı yukarı üniversite civarına yaklaşmış oluyoruz. Bu Akbelen'den Mezitli sınırlarına giriyor. Hatta daha sonra Çeşmeli Otobanı'na kadar bağlayabileceğimiz bir güzergah. İlk dönemimizde de önemli bir kısmını zaten bitireceğiz. Hatta, Mezitli sınırları içerisinden Akbelen'e kadar, tamamını sorun olmaktan çıkaracağız. Bazı bölgelerde mülkiyet sorunu yaşanıyor, kamulaştırma yapmamız gerekiyor. Ama herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız bölgelerde de altyapısı tamamlanmış yerleri de hemen açacağız ve hizmete alacağız" dedi.


Mersin'in toplam 5 bin kilometrenin üzerinde bir yol ağı bulunduğundan söz eden Seçer, "16 bin kilometrekare alan içerisinde, 5 bin kilometrenin üzerindeki yol ağımızın her bir metresi, her bir kilometresi bizim için önemli. Mutlaka şehir içinde vatandaşlarımızın işinden evine giderken ya da bir mekandan diğer bir mekana ziyaret ederken konforu açısından yolların kaliteli, düzgün ve kullanışlı olması son derece önemli. Ama diğer taraftan da tarımsal üretim merkezi olan sebzecilikte, meyvecilikte önemli üretim kalemlerine sahip olan ilimizde şehir merkezi, dağ başı, bahçe yolu, bağ yolu bizim için fark etmiyor. Her kilometresi, her metresi önemli. Aynı ciddiyetle Mersin'in dört bir köşesinde bu hizmetleri yerine getireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.


"En çok bütçe ayırdığımız kalemler yol, asfalt işleri, altyapı, kanalizasyon"


Yönetime geleli henüz 1 yılı bitirdiklerini, ilk geldikleri günlerde önemli sorunlar yaşadıklarını anlatan Seçer, şöyle devam etti; "Malzeme, alet, ekipman, program, ekip sorunu yaşadık. Bütün bunlar bir müddet bizim yol çalışmalarımızı aksattı. Burada doğruları söylemek gerekir. Benim de içime sinmedi. Yani ilk 6 ay o adaptasyon sürecinde yaptığımız çalışmalar, mevcut imkanları en mantıklı, en rasyonel, en maksimum, verimli kullanarak yaptığımız çalışmalar. Çünkü büyük para isteyen yatırımlar. Bakın bizim bütçemizi inceleyin, faaliyet alanlarımızda, görev alanlarımızda en çok bütçe ayırdığımız kalemler yol, asfalt işleri, altyapı, kanalizasyondur. Onun için burada paraya ihtiyaç var. Para yetmiyor, bu işi yapacak yetişmiş kalifiye mühendislere ihtiyaç var ki, her alanda belediyemizin yaşadığı en önemli sorunların başında geliyor. Yani her zaman söylüyorum. Bir finansmana, iki yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var."


"Liyakat olmazsa inanın hizmet olmuyor"


Başkan Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığını yeniden yapılandırdıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi; "Bizim şu anda kadrolaşmamız, tamamen liyakat esaslı. Bizim iş yapmaya ihtiyacımız var. Eğer liyakat olmazsa inanın hizmet olmuyor. Bunun için de bu kadro oluşturma konusunda yetişmiş, deneyimli, daha önceden önemli çalışmalar yapmış mühendislerimizle bütün bu sorunları aşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki süreç farklı bir süreç. Şu anda içinde bulunduğumuz süreç farklı bir süreç. Bir pandemi ile mücadele süreci. Hayatın normalin dışına çıktığı bir süreç. Her alanda. İnsanlarımız şu anda mecburen evinde. Üretim yapmaktan yoksunuz. Ekonomimiz mecburen son bir buçuk, iki aydır daralma gösterdi. Ekonominin daralma göstermesi demek, her alanın etkilenmesi demek. İşte biz de belediye olarak etkilendik. Çünkü gelirlerimiz düştü. Umut ediyorum bayramdan sonra tüm dünyada normalleşme olacak. Türkiye'de de olacak. Normalleşme artık bizi de rahatlatacak. Biz de üretim yapmaya başlayacağız, çalışmaya başlayacağız. Projeleri rahat uygulamaya başlayacağız. Gelirlerimiz normal düzeyine gelecek ve bizim 2024'e kadar programa aldığımız, Stratejik Planımıza aldığımız bütün yatırımları da gerçekleştireceğiz."


Başkan Seçer'e saha gezisi sırasında Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, bürokratlar ve daire başkanları eşlik etti. - MERSİN

Vahap Seçer, Yenişehir, Akbelen, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 02:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seçer, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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